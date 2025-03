У Японії пролунав вибух на місці запланованого виступу прем’єра

Деталі

Близько 11:30 ранку 15 квітня в порту Сайкадзакі в місті Вакаяма пролунали гучні вибухи, що супроводжувалися білим димом. Кісіда збирався виступити на підтримку кандидата на додаткових виборах у нижній палаті 23 квітня, коли сталися вибухи.

Джерела повідомляють, що він не постраждав. Правоохоронці прикрили прем’єр-міністра своїми тілами та евакуювали його в безпечне місце.

Підозрюваного поліція збила на землю та заарештувала його за підозрою в насильницькому перешкоджанні бізнесу.

Свідки кажуть, що бачили, як хтось кинув срібний циліндричний предмет і що вибухнув, мабуть, саме він.

Кинутий предмет був схожий на димову шашку, повідомляє Kyodo News.

Джерела кажуть, що ніхто з присутніх не постраждав.

Портову промову Кісіди скасовано, але джерела кажуть, що він буде виступати з іншими передвиборними промовами протягом решти дня, як і було заплановано.

Доповнення

Інцидент стався менш ніж через рік після вбивства колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. У липні 2022 року в нього двічі вистрілили зі рушниці, коли він виступав на мітингу з промовою на підтримку кандидата від правлячої партії. Абе помер у лікарні.