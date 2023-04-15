У Японії пролунав вибух на місці запланованого виступу прем’єра

ukru
Ексклюзив
15:02 • 50657 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 80673 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 111583 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 249846 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 179305 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 171930 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 270849 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 455324 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346371 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357426 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 180133 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 148072 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 142047 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 102550 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 53171 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 249767 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 270794 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 504960 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 639419 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 663508 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 47060 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 53171 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 142047 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 180133 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 206464 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

У Японії пролунав вибух на місці запланованого виступу прем’єра

У Японії пролунав вибух на місці запланованого виступу прем’єра

Київ • УНН

 • 744485 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Гучний вибух пролунав у порту на заході Японії в той час, коли прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда збирався виголосити промову, пише УНН з посиланням на NHK.

Деталі

Близько 11:30 ранку 15 квітня в порту Сайкадзакі в місті Вакаяма пролунали гучні вибухи, що супроводжувалися білим димом. Кісіда збирався виступити на підтримку кандидата на додаткових виборах у нижній палаті 23 квітня, коли сталися вибухи.

Джерела повідомляють, що він не постраждав. Правоохоронці прикрили прем’єр-міністра своїми тілами та евакуювали його в безпечне місце.

Підозрюваного поліція збила на землю та заарештувала його за підозрою в насильницькому перешкоджанні бізнесу.

Свідки кажуть, що бачили, як хтось кинув срібний циліндричний предмет і що вибухнув, мабуть, саме він.

Кинутий предмет був схожий на димову шашку, повідомляє Kyodo News.

Джерела кажуть, що ніхто з присутніх не постраждав.

Портову промову Кісіди скасовано, але джерела кажуть, що він буде виступати з іншими передвиборними промовами протягом решти дня, як і було заплановано.

Japan’s Prime Minister Fumio Kishida evacuated after blast at speech in Wakayama#Japan #FumioKishida pic.twitter.com/7ch1m4oon7

— Jaya Mishra (@anchorjaya) April 15, 2023

Доповнення

Інцидент стався менш ніж через рік після вбивства колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. У липні 2022 року в нього двічі вистрілили зі рушниці, коли він виступав на мітингу з промовою на підтримку кандидата від правлячої партії. Абе помер у лікарні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38