В Японии прогремел взрыв на месте запланированного выступления премьера

Детали

Около 11:30 утра 15 апреля в порту Сайкадзаки в городе Вакаяма раздались громкие взрывы, сопровождавшиеся белым дымом. Кисида собирался выступить в поддержку кандидата на дополнительных выборах в нижней палате 23 апреля, когда произошли взрывы.

Источники сообщают, что он не пострадал. Правоохранители прикрыли премьер-министра своими телами и эвакуировали его в безопасное место.

Подозреваемого полиция сбила на землю и арестовала его по подозрению в насильственном препятствовании бизнесу.

Свидетели говорят, что видели, как кто-то бросил серебряный цилиндрический предмет и что взорвался, по-видимому, именно он.

Брошенный предмет был похож на дымовую шашку, сообщает Kyodo News.

Источники говорят, что никто из присутствующих не пострадал.

Портовая речь Кисиды отменена, но источники говорят, что он будет выступать с другими предвыборными речами в течение оставшейся части дня, как и было запланировано.

’премьер-министр Японии Фумио Кисида эвакуирован после взрыва на выступлении в Вакаяме#Япония #FumioKishida pic.twitter.com/7ch1m4oon7

Дополнение

Инцидент произошел менее чем через год после убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В июле 2022 года в него дважды выстрелили из ружья, когда он выступал на митинге с речью в поддержку кандидата от правящей партии. Абэ скончался в больнице.