Прем'єр-міністр Японії закликає посилити безпеку під час візиту офіційних осіб G7
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликає посилити безпеку під час візиту офіційних осіб G7 в країну. Про це пише AFP, передає УНН.
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"У той час, коли високопоставлені чиновники з усього світу відвідують... Японія в цілому повинна максимізувати свої зусилля для забезпечення безпеки", - сказав Кісіда.
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Прем'єр-міністр Японії завив, що країна потребує посилення заходів безпеки під час візиту офіційних осіб "Великої сімки" через день після того, як у нього кинули вибухівку під час передвиборчого заходу.
Фуміо Кісіда залишився неушкодженим після того, як вибуховий пристрій був кинутий в нього під час його виборчої кампанії в місті Вакаяма. 24-річного підозрюваного чоловіка було заарештовано, але про мотиви нападу він поки нічого не розповів.
"Це непростимо, що під час виборчої кампанії було скоєно такий насильницький акт", - додав Кісіда.
Японія прийматиме саміт лідерів G7 в Хіросімі у травні.
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