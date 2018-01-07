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Премьер-министр Японии прокомментировал решение оснастить японские истребители крылатыми ракетами

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 января. УНН. Решение оснастить истребители воздушных Сил самообороны Японии крылатыми ракетами обусловлено защитой японского населения, передает УНН со ссылкой на NHK.

Премьер-министр Японии прокомментировал решение оснастить японские истребители крылатыми ракетами

“Для защиты населения нам необходимо наращивать оборонный потенциал. И мы добьемся понимания нашего народа”, - заявил 7 января в эфире общественного телевидения NHK премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В декабре 2017 года, министерство обороны Японии объявило о намерении оснастить истребители национальных воздушных Сил самообороны крылатыми ракетами класса “воздух — земля” большой дальности. Необходимые для этого средства будут заложены в бюджет на следующий финансовый год (начинается с 1 апреля 2018). Глава японского оборонного ведомства Ицунори Онодера тогда подчеркнул, что приобретение ракет не означает изменений в политике Японии, которая не позволяет вооруженным силам страны владеть наступательным вооружением.

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Следует отметить, что сейчас Япония не располагает вооружения, с помощью которого можно нанести удар по наземной базе на территории другого государства. Японская конституция ограничивает возможности Сил самообороны страны, запрещая им владеть наступательным вооружением. Однако правительство Японии во главе с Синдзо Абэ неоднократно озвучивал позицию, согласно которой нанесения превентивного удара по вражеской базе, несет прямую угрозу безопасности Японии, может быть расценено как самооборона.

Напомним, 22 декабря 2017 власти Японии утвердил проект бюджета на 2018 финансовый год (начинается с 1 апреля 2018 года), предусматривает рекордные расходы на оборону.

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