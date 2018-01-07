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Прем’єр-міністр Японії прокоментував рішення оснастити японські винищувачі крилатими ракетами

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Рішення оснастити винищувачі повітряних Сил самооборони Японії крилатими ракетами обумовлено захистом японського населення, передає УНН з посиланням на NHK.

Прем’єр-міністр Японії прокоментував рішення оснастити японські винищувачі крилатими ракетами

“Для захисту населення нам необхідно нарощувати оборонні потенціал. І ми доб’ємося розуміння у нашого народу”, — заявив 7 січня в ефірі громадського телебачення NHK прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

У грудні 2017 року, міністерство оборони Японії оголосило про намір оснастити винищувачі національних повітряних Сил самооборони крилатими ракетами класу “повітря — земля” великої дальності. Необхідні для цього кошти будуть закладені в бюджет на наступний фінансовий рік (починається з 1 квітня 2018 року). Глава японського оборонного відомства Іцунорі Онодера тоді підкреслив, що придбання ракет не означатиме змін у політиці Японії, яка не дозволяє збройним силам країни володіти наступальним озброєнням.

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Слід зазначити, що зараз Японія не має у своєму розпорядженні озброєння, за допомогою якого можна нанести удар по наземній базі на території іншої держави. Японська конституція обмежує можливості Сил самооборони країни, забороняючи їм володіти наступальним озброєнням. Однак уряд Японії на чолі з Сіндзо Абе неодноразово озвучував позицію, згідно з якою нанесення превентивного удару по ворожій базі, що несе пряму загрозу безпеці Японії, може бути розцінено як самооборона.

Нагадаємо, 22 грудня 2017 року влада Японії затвердила проект бюджету на 2018 фінансовий рік (починається з 1 квітня 2018 року), який передбачає рекордні витрати на оборону.

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