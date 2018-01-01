Японія спростила візовий режим для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 січня між Японією та Україною визначено заходи зі спрощення візових вимог для короткотермінового перебування для громадян України, передає УНН з посиланням на повідомлення посольства Японії в Україні.
"Буде розширено коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткострокового перебування з діловими цілями, культурних та наукових діячів. Також термін дії віз буде збільшено з 3 до 5 років максимум. У доповнення до наявних одноразових віз буде запроваджено багаторазові візи (з терміном дії 3 роки і максимальним терміном перебування 30 днів) для короткострокового перебування з різними цілями, у тому числі туризму. У разі самостійної оплати поїздки заявнику не потрібно буде надавати документи від гаранта", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початком дії перерахованих вище заходів очікується поліпшення умов для туристів, підприємців, збільшення числа громадян, які повторно відвідують Японію, подальше зміцнення міжлюдських контактів.
Нагадаємо, українці можуть подорожувати без віз до 85 країн світу.