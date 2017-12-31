Запрацював безвіз з ОАЕ: тепер українці можуть подорожувати без віз до 85 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Відсьогодні українці можуть подорожувати без оформлення візи ще й до Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Українці можуть подорожувати без віз до 85 країн світу. І 2017-й рік став проривом у безвізовому напрямку, коли свої кордони для наших громадян відкрили країни Європейського Союзу", - написав Порошенко.
Глава держави нагадав, що відсьогодні українці можуть подорожувати без оформлення візи ще й до Об’єднаних Арабських Еміратів.
"Цінність українського паспорта продовжує зростати!" - додав він.
Нагадаємо, 2 листопада Україна та Об'єднані Арабські Емірати домовились про двосторонній безвізовий режим.
Президент Петро Порошенко повідомив, що безвіз між Україною та ОАЕ запрацює у грудні.