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Безвіз з ОАЕ для українців запрацює в грудні

Безвіз з ОАЕ для українців запрацює в грудні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Безвізовий режим з Об'єднаними Арабськими Еміратами запрацює для українців у грудні. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Уже в грудні місяці вступить у силу нота про скасування віз для українців, які планують відвідати ОАЕ. Українці зможуть вільно подорожувати ще однією країною", - повідомив П.Порошенко.

Він також зазначив, що МЗС України продовжує роботу у цьому напрямку, і протягом наступних декількох місяців українців "очікують надзвичайно приємні новини".

Як повідомляв УНН, Україна і Об'єднані Арабські Емірати домовились про двосторонній безвізовий режим.

Українські Національні Новини

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