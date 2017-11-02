Безвіз з ОАЕ для українців запрацює в грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Безвізовий режим з Об'єднаними Арабськими Еміратами запрацює для українців у грудні. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Уже в грудні місяці вступить у силу нота про скасування віз для українців, які планують відвідати ОАЕ. Українці зможуть вільно подорожувати ще однією країною", - повідомив П.Порошенко.
Він також зазначив, що МЗС України продовжує роботу у цьому напрямку, і протягом наступних декількох місяців українців "очікують надзвичайно приємні новини".
Як повідомляв УНН, Україна і Об'єднані Арабські Емірати домовились про двосторонній безвізовий режим.