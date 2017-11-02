Безвіз з ОАЕ для українців запрацює в грудні

"Уже в грудні місяці вступить у силу нота про скасування віз для українців, які планують відвідати ОАЕ. Українці зможуть вільно подорожувати ще однією країною", - повідомив П.Порошенко.

Він також зазначив, що МЗС України продовжує роботу у цьому напрямку, і протягом наступних декількох місяців українців "очікують надзвичайно приємні новини".

Як повідомляв УНН, Україна і Об'єднані Арабські Емірати домовились про двосторонній безвізовий режим.