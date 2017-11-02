Безвиз с ОАЭ для украинцев заработает в декабре
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Безвизовый режим с Объединенными Арабскими Эмиратами заработает для украинцев в декабре. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Уже в декабре вступит в силу нота об отмене виз для украинцев, которые планируют посетить ОАЭ. Украинцы смогут свободно путешествовать еще в одну страну", - сообщил П.Порошенко.
Он также отметил, что МИД Украины продолжает работу в этом направлении, и в течение следующих нескольких месяцев украинцев "ожидают чрезвычайно приятные новости".
Как сообщал УНН, Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о двустороннем безвизовом режиме.