Безвиз с ОАЭ для украинцев заработает в декабре

"Уже в декабре вступит в силу нота об отмене виз для украинцев, которые планируют посетить ОАЭ. Украинцы смогут свободно путешествовать еще в одну страну", - сообщил П.Порошенко.

Он также отметил, что МИД Украины продолжает работу в этом направлении, и в течение следующих нескольких месяцев украинцев "ожидают чрезвычайно приятные новости".

Как сообщал УНН, Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о двустороннем безвизовом режиме.