Премьер-министр Перу ушел в отставку

По данным издания, одной из причин отставки политика стало желание перуанского президента Мартина Вискарра увеличить число женщин в национальном правительстве. На сегодняшний день мужчины составляют в нем большинство (14 из 19 министров). Пока неизвестно, принял ли глава Перу отставку Вильянуэвы.

Сесар Вильянуэва вступил в должность премьер-министра 2 апреля прошлого года. Он уже руководил правительством с октября 2013 по февраль 2014. Тогда президентом страны был левоцентрист Ольянта Умала.

Как сообщал УНН, правительство Финляндии подает в отставку.