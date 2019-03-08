Уряд Фінляндії подає у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Уряд Фінляндії подає у відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yle.
Причиною відставки став провал реформи соціальної охорони здоров'я і регіонального управління.
Прем'єр-міністр Юха Сіпіля звернувся до президента республіки Саулі Нііністё в резиденції глави держави в Мянтюніемі. Нііністё прийняв відставку уряду.
Сіпіл назвав провал реформи "величезним розчаруванням". За його словами, причиною невдачі стало те, що часу не вистачило на те, щоб довести реформу до готовності.
З цього дня уряд Юхи Сіпіл виконуватиме свої обов'язки в якості тимчасового перехідного уряду. До виборів залишається трохи більше місяця.
Нагадаємо, Україна випередила Фінляндію і Угорщину в рейтингу найвпливовіших країн світу.