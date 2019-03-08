Правительство Финляндии подает в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Правительство Финляндии подает в отставку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.
Причиной отставки стал провал реформы соцздрава и регионального управления.
Премьер-министр Юха Сипиля обратился к президенту республики Саули Ниинистё в резиденции главы государства в Мянтюниеми. Ниинистё принял отставку правительства.
Сипиля назвал провал реформы "огромным разочарованием". По его словам, причиной неудачи стало то, что времени не хватило на то, чтобы довести реформу до готовности.
С этого дня правительство Юхи Сипиля будет исполнять свои обязанности в качестве временного переходного правительства. До выборов остается немногим более месяца.
Напомним, Украина опередила Финляндию и Венгрию в рейтинге влиятельнейших стран мира.