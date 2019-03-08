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Правительство Финляндии подает в отставку

Правительство Финляндии подает в отставку

Киев  •  УНН

 • 11633 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Правительство Финляндии подает в отставку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.

Причиной отставки стал провал реформы соцздрава и регионального управления.

Премьер-министр Юха Сипиля обратился к президенту республики Саули Ниинистё в резиденции главы государства в Мянтюниеми. Ниинистё принял отставку правительства.

Сипиля назвал провал реформы "огромным разочарованием". По его словам, причиной неудачи стало то, что времени не хватило на то, чтобы довести реформу до готовности.

С этого дня правительство Юхи Сипиля будет исполнять свои обязанности в качестве временного переходного правительства. До выборов остается немногим более месяца.

Напомним, Украина опередила Финляндию и Венгрию в рейтинге влиятельнейших стран мира.

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