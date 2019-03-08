Прем'єр-міністр Перу пішов у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Голова Ради міністрів Перу Сесар Вільянуева в п'ятницю подав у відставку. Про це повідомила перуанська газета El Comercio з посиланням на свої джерела, передає УНН.
За даними видання, однією з причин відставки політика стало бажання перуанського президента Мартіна Віскарра збільшити число жінок у національному уряді. На сьогоднішній день чоловіки становлять в ньому більшість (14 з 19 міністрів). Поки невідомо, чи прийняв глава Перу відставку Вільянуеви.
Сесар Вільянуева вступив на посаду прем'єр-міністра 2 квітня минулого року. Він уже керував урядом з жовтня 2013 по лютий 2014 року. Тоді президентом країни був лівоцентрист Ольянта Умала.
Як повідомляв УНН, уряд Фінляндії подає у відставку.