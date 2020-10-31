Премьер-министр Ливии передумал уходить в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Премьер-министр признанного ООН правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж отказался от решения о своей отставке. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление официального представителя Сарраджа, передает УНН.
16 сентября Саррадаж объявил, что он хочет покинуть свой пост не позднее конца октября. “Объявляю всем о своем искреннем желании передать свои полномочия новому органу исполнительной власти максимум до конца октября”, — сказал он в своей речи, которая транслировалась в прямом эфире по ливийскому гостелевидению. При этом Саррадж отмечал, что для окончательного решения об отставке с поста главы ПНС, участники комитета по межливийскому диалогу к указанному им дедлайну должны договориться о формировании нового президентского совета и нового правительства.
Bloomberg сообщал, что Саррадж уже обсудил планы своей отставки с ливийскими и международными партнерами. Переговоры проходили на фоне массовых протестов в Триполи, участники которых недовольны экономической ситуацией и коррупцией в стране, а также частыми отключениями электричества и воды. Одним из их требований была отставка Сарраджа.
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В Ливии после свержения в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи идет противостояние между армией фельдмаршала Халифы Хафтара и ПНС премьер-министра Фаиза Сараджа, который признается ООН. Столицу страны Триполи контролируют силы ПНС, а Ливийская национальная армия формально подчиняется палате представителей Ливии, базирующегося в Тобруке. С 2019 г. силы Хафтара пытаются взять Триполи под контроль.
13 сентября восточное правительство Ливии, поддерживаемое Хафтаром, также объявило о своей отставке. Поводом стало то, что на востоке Ливии, в Тобруке, также как и в Триполи, проходили массовые акции протеста недовольных уровнем жизни ливийцев.
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Bloomberg сообщал, что противоборствующим в Ливии сторонам перед уходом Сарраджа будет предложено согласовать новую структуру президентского совета, который объединит две ворогуичи между собой администрации страны и назначит выборы.