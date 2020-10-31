Прем'єр-міністр Лівії передумав йти у відставку

16 вересня Саррадаж оголосив, що він хоче покинути свій пост не пізніше кінця жовтня. “Оголошую всім про своє щире бажання передати свої повноваження новому органу виконавчої влади максимум до кінця жовтня”, — сказав він у своїй промові, що транслювалася в прямому ефірі по лівійському держтелебаченню. При цьому Саррадж відзначав, що для остаточного рішення про відставку з поста глави УНЗ, учасники комітету з межлівійского діалогу до зазначеного їм дедлайну повинні домовитися про формування нового президентського ради і нового уряду.

Bloomberg повідомляв, що Саррадж вже обговорив плани своєї відставки з лівійськими і міжнародними партнерами. Переговори відбувалися на тлі масових протестів в Тріполі, учасники яких незадоволені економічною ситуацією і корупцією в країні, а також частими відключеннями електрики і води. Одним з їхніх вимог була відставка Сарраджа.

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У Лівії після повалення в 2011 році лідера країни Муаммара Каддафі йде протистояння між армією фельдмаршала Халіфи Хафтара і УНЗ прем’єр-міністра Фаїза Сараджа, який визнається ООН. Столицю країни Тріполі контролюють сили УНЗ, а Лівійська національна армія формально підпорядковується палаті представників Лівії, що базується в Тобруці. З 2019 року сили Хафтара намагаються взяти Тріполі під контроль.

13 вересня східний уряд Лівії, підтримуваний Хафтаром, також оголосило про свою відставку. Приводом стало те, що на сході Лівії, в Тобруці, також як і в Тріполі, проходили масові акції протесту незадоволених рівнем життя лівійців.

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Bloomberg повідомляв, що протиборчим в Лівії сторонам перед відходом Сарраджа буде запропоновано узгодити нову структуру президентської ради, який об’єднає дві ворогуїчі між собою адміністрації країни і призначить вибори.