Пандемія: ООН заявило, що ситуація з COVID-19 у Лівії, де панує двовладдя - стає неконтрольованою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Лівії ситуація з пандемією коронавірусу нового типу виходить з-під контролю, кількість заражень неухильно зростає. Про це заявила в четвер у Рабаті виконуюча обов’язки голови Місії ООН по підтримці в Лівії Стефані Вільямс, пише УНН.
“Лівія зіткнулася з жахливою економічною кризою, конфлікти тепер загрожують центральній Лівії, зокрема, регіону Сірт, де 130 тис. мирних жителів знаходяться в небезпеці”, — цитує її інформаційне агентство Maghreb Arabe Press.
“Додатково до цього ситуація з пандемією коронавірусу виходить з-під контролю з урахуванням неухильного зростання кількості заражень, особливо на півдні країни”, — повідомила емісар.
Раніше в середу Уряд національної згоди (УНЗ) прем’єра Фаїза Сарраджа ввів повну комендантську годину на чотири дні через коронавірус на підконтрольних йому територіях країни. Після закінчення чотирьох днів піде 10-денна часткова комендантська година — з 21:00 (22:00 за київським часом) вечора до 06:00 (07:00 відповідно) ранку.
Згідно з рішенням УНЗ, введена заборона на релігійні і громадські збори, масові заходи і використання громадського транспорту. Закрито багато ринків.
За офіційними даними, в Лівії зафіксовано майже 12 тис. інфікованих коронавірусом. Від ускладнень, викликаних інфекцією, померло понад 200 осіб. При цьому одужали понад 1 150 осіб. Згідно з даними ВООЗ — в Лівії 11 834 інфікованих, з них 210 загинули.
Довідка: в Лівії кілька років паралельно існують два органи виконавчої влади — Уряд національної злагоди Фаїза Сарраджа в Тріполі і підтримуваний Лівійською національною армією (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара парламент і тимчасовий кабінет на сході країни.