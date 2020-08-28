Пандемия: ООН заявил, что ситуация с COVID-19 в Ливии, где царит двоевластие - становится неконтролируемой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Ливии ситуация с пандемией коронавируса нового типа выходит из-под контроля, число заражений неуклонно растет. Об этом заявила в четверг в Рабате исполняющая обязанности главы Миссии ООН по поддержке в Ливии Стефани Уильямс, пишет УНН.
“Ливия столкнулась с ужасным экономическим кризисом, конфликты теперь угрожают центральной Ливии, в частности, региону Сирт, где 130 тыс. мирных жителей находятся в опасности”, — цитирует ее информационное агентство Maghreb Arabe Press.
“Вдобавок к этому ситуация с пандемией коронавируса выходит из-под контроля с учетом неуклонного роста числа заражений, особенно на юге страны”, — сообщила эмиссар.
Ранее в среду Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сарраджа ввело полный комендантский час на четыре дня из-за коронавируса на подконтрольных ему территориях страны. По истечении четырех дней последует 10-дневный частичный комендантский час — с 21:00 (22:00 по киевскому времени) вечера до 06:00 (07:00 соответственно) утра.
Согласно решению ПНС, введен запрет на религиозные и общественные собрания, массовые мероприятия и использование общественного транспорта. Закрыты многие рынки.
По официальным данным, в Ливии зафиксировано почти 12 тыс. заразившихся коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 200 человек. При этом выздоровели свыше 1 150 человек. Согласно данным ВОЗ — в Ливии 11 834 инфицированных, из них 210 погибли.
Справка: в Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти — Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара парламент и временный кабинет на востоке страны.