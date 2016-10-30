Премьер-министр Исландии подал в отставку

С.И.Йоханнссон заявил об отставке после того, как его Прогрессивная партия потерпела поражение на выборах, получив только восемь мест в парламенте из 63.

По его словам, этот шаг сделан в соответствии с конституцией: подать заявление об отставке и получить предложение исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Отметим, по результатам выборов, правящая коалиция Независимой и Прогрессивной партий набирает 29 из 63 мест в исландском парламенте. Пиратская партия получила десять мандатов. "Левые - Зеленое движение" тоже получили 10 мандатов, "Яркое будущее" и социал-демократы получили четыре и три кресла соответственно.