Премьер-министр Исландии подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Премьер-министр Исландии Сигурдур Инги Йоханнссон подал в отставку из-за поражения его Прогрессивной партии на внеочередных выборах, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
С.И.Йоханнссон заявил об отставке после того, как его Прогрессивная партия потерпела поражение на выборах, получив только восемь мест в парламенте из 63.
По его словам, этот шаг сделан в соответствии с конституцией: подать заявление об отставке и получить предложение исполнять обязанности до формирования нового правительства.
Отметим, по результатам выборов, правящая коалиция Независимой и Прогрессивной партий набирает 29 из 63 мест в исландском парламенте. Пиратская партия получила десять мандатов. "Левые - Зеленое движение" тоже получили 10 мандатов, "Яркое будущее" и социал-демократы получили четыре и три кресла соответственно.