Прем'єр-міністр Ісландії подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Ісландії Сігурдур Інги Йоханнссон подав у відставку через поразку його Прогресивної партії на позачергових виборах, передає УНН з посиланням на The Guardian.
С.І.Йоханнссон заявив про відставку після того, як його Прогресивна партія зазнала поразки на виборах, здобувши тільки вісім місць у парламенті із 63.
За його словами, цей крок зроблений відповідно до конституції: подати заяву про відставку та отримати пропозицію виконувати обов'язки до формування нового уряду.
Зазначимо, за результатами виборів, правляча коаліція Незалежної та Прогресивної партій здобуває 29 із 63 місць в ісландському парламенті. Піратська партія здобула десять мандатів. "Ліві - Зелений рух" теж отримали 10 мандатів, "Яскраве майбутнє" та соціал-демократи здобували чотири і три крісла відповідно.