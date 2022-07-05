Премьер-министр Греции раскритиковал "постоянное агрессивное поведение" Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Премьер-министр Греции заявил во вторник, что война россии в Украине является "поворотным моментом" в европейском курсе, подчеркнув, что следует избегать любого результата, который мог бы спровоцировать агрессию со стороны других стран на континенте. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Греция, имеющая давние споры с соседней Турцией, за последние полвека трижды ставившая их на грань войны, заявила о решительной поддержке Украины в ее войне против российского вторжения.
"Битва за Украину – это не просто очередное событие на международной арене. Это поворотный момент в пути Европы", — заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис в своем выступлении в Европейском парламенте в Страсбурге, Франция.
"Сегодня мы обязаны Украине предотвратить любой произошедший факт, который завтра могут повторить новые потенциальные нарушители покоя", — сказал он.
Мицотакис отметил, что он имел в виду "постоянное агрессивное поведение Турции", отношения с которой в последние два года демонстрируют все большую напряженность. Хотя обе страны являются членами НАТО, две страны имеют многолетние споры по ряду вопросов, включая территориальные претензии в Эгейском море и право на разведку месторождений энергоресурсов в восточном Средиземноморье.
Недавние ссоры были сосредоточены на греческих островах у побережья Турции, когда Анкара обвинила Афины в сохранении там военного присутствия нарушая договоры. Греция это отрицает, что заявляет что действует в соответствии с международным правом и защищает свои острова перед враждебностью Турции.
"Одно можно сказать наверняка: нам не нужен новый ревизионизм и возрождение имперских фантазий, – сказал Мицотакис. – И еще одно бесспорно: Греция не потерпит никаких сомнений в своем национальном суверенитете и территориальной целостности".
В прошлую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в нарушении воздушного пространства 147 раз — в чем Греция часто обвиняет Турцию в своем собственном воздушном пространстве и отрицает нарушение турецкого воздушного пространства.
Ранее президент Турции заявил, что лидеры многих стран НАТО пытались примирить его и Мицотакиса.