Премьер-министр Греции раскритиковал "постоянное агрессивное поведение" Турции

КИЕВ. 5 июля. УНН. Премьер-министр Греции заявил во вторник, что война россии в Украине является "поворотным моментом" в европейском курсе, подчеркнув, что следует избегать любого результата, который мог бы спровоцировать агрессию со стороны других стран на континенте. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.