Ердоган: Туреччина не хоче воювати з Грецією

Цитата

"Туреччина не має наміру воювати з Грецією. Однак Греція не виконує своїх обіцянок. Вони вчинили 147 порушень повітряного простору. Якщо ми сусіди, якщо ми друзі, чому ви порушуєте наш повітряний простір 147 разів?" - про це Реджеп Тайіп Ердоган заявив журналістам у Стамбулі після п'ятничної молитви.

Далі він сказав: "Якщо ці порушення нашого повітряного простору продовжаться, то ми продовжимо робити те, що на нас покладено".

Контекст

Минулого місяця Ердоган розкритикував прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса за його коментарі про Туреччину під час офіційного візиту до США, заявивши, що грецький прем'єр більше не може мати справу з ним.

Туреччина в останні місяці також посилила критику Греції, що та розміщує війська на островах у східній частині Егейського моря, недалеко від турецького узбережжя.

Ці острови повинні були бути демілітаризовані відповідно до Лозанського договору 1923 року і Паризького договору 1947 року, тому будь-які війська або зброя на островах суворо заборонені.