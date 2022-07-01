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Эрдоган: Турция не хочет воевать с Грецией

Эрдоган: Турция не хочет воевать с Грецией

Киев • УНН

 • 96048 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Турция не намерена воевать с Грецией, заявил в пятницу президент страны. Об этом УНН пишет ссылаясь на Anadolu.

Цитата

"Турция не намерена воевать с Грецией. Однако Греция не выполняет своих обещаний. Они совершили 147 нарушений воздушного пространства. Если мы соседи, если мы друзья, почему вы нарушаете наше воздушное пространство 147 раз?" – Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в Стамбуле после пятничной молитвы.

Далее он сказал: "Если эти нарушения нашего воздушного пространства продолжатся, то мы продолжим делать то, что на нас возложено".

Контекст

В прошлом месяце Эрдоган подверг критике премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса за его комментарии о Турции во время официального визита в США, заявив, что греческий премьер больше не может иметь дело с ним.

Турция в последние месяцы также усилила критику Греции, что та размещает войска на островах в восточной части Эгейского моря, недалеко от турецкого побережья.

Эти острова должны были быть демилитаризованы в соответствии с Лозанским договором 1923 года и Парижским договором 1947 года, поэтому любые войска или оружие на островах строго запрещены.

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