Эрдоган: Турция не хочет воевать с Грецией
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Турция не намерена воевать с Грецией, заявил в пятницу президент страны. Об этом УНН пишет ссылаясь на Anadolu.
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"Турция не намерена воевать с Грецией. Однако Греция не выполняет своих обещаний. Они совершили 147 нарушений воздушного пространства. Если мы соседи, если мы друзья, почему вы нарушаете наше воздушное пространство 147 раз?" – Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в Стамбуле после пятничной молитвы.
Далее он сказал: "Если эти нарушения нашего воздушного пространства продолжатся, то мы продолжим делать то, что на нас возложено".
Контекст
В прошлом месяце Эрдоган подверг критике премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса за его комментарии о Турции во время официального визита в США, заявив, что греческий премьер больше не может иметь дело с ним.
Турция в последние месяцы также усилила критику Греции, что та размещает войска на островах в восточной части Эгейского моря, недалеко от турецкого побережья.
Эти острова должны были быть демилитаризованы в соответствии с Лозанским договором 1923 года и Парижским договором 1947 года, поэтому любые войска или оружие на островах строго запрещены.