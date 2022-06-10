Греція може пошкудувати: Ердоган закликав Афіни припинити мілітаризувати Егейські острови
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зажадав від Греції припинити озброювати острови в Егейському морі, які не мають військового статусу, і дотримуватись міжнародних угод. Про це УНН пише з посиланням на Twitter турецького лідера.
Цитата
"Я попереджаю Грецію, щоб вона уникала фантазій, заяв і дій, про які їй доведеться пошкодувати, як це було сто років тому (мається на увазі Друга греко-турецька війна 1919-1922 рр., що закінчилася поразкою Греції), і радджу їй прийти до тями", - заявив Ердоган.
"Туреччина не відмовиться від своїх прав в Егейському морі і не відмовиться від використання прав, встановлених міжнародними угодами, коли йдеться про озброєння островів".
Контекст
Туреччина стверджує, що Греція нарощує військову присутність на островах Егейського моря, багато з яких знаходяться неподалік узбережжя Туреччини, порушуючи договори, згідно з якими вони повинні залишатися беззбройними. Острови було передано Греції за умови, що вони залишаться демілітаризованими.
Зі свого боку, Греція стверджує, що Туреччина навмисно неправильно тлумачила договори, що стосуються збройних сил на своїх східних островах, і каже, що має законні підстави для самозахисту перед тим, що вона називає "ворожими діями" Анкари.
Напруженість наростає
Анкара та Афіни вже давно розходяться в думках з цілого ряду питань, включаючи морські кордони, претензії на континентальні шельфи, повітряний простір та етнічно розділений острів Кіпр.
Після п'ятирічної перерви, минулого року дві країни відновили попередні переговори, щоб вирішити двосторонні питання та закласти основу для початку офіційних переговорів. Проте на сьогоднішній день переговори мало просунулися, і обидві країни часто обмінюються грізними заявами.
Минулого тижня Ердоган оголосив, що Туреччина призупиняє переговори, частково через суперечку з прем'єр-міністром Греції.