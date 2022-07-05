Прем'єр-міністр Греції розкритикував "постійну агресивну поведінку" Туреччини

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Греція, яка має давні суперечки з сусідньою Туреччиною, яка за останні півстоліття тричі ставила їх на межу війни, заявила про рішучу підтримку України в її війні проти російського вторгнення.

"Битва за Україну – це не просто чергова подія на міжнародній арені. Це поворотний момент у дорозі Європи", — заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс у своєму виступі у Європейському парламенті у Страсбурзі, Франція.

"Сьогодні ми зобов'язані Україні запобігти будь-якому факту, що відбувся, який завтра можуть повторити нові потенційні порушники спокою", — сказав він.

Міцотакіс зазначив, що він мав на увазі "постійну агресивну поведінку Туреччини", відносини з якою в останні два роки демонструють дедалі більшу напруженість. Хоча обидві країни є членами НАТО, дві країни мають багаторічні суперечки з низки питань, включаючи територіальні претензії в Егейському морі та права на розвідку родовищ енергоресурсів у східному Середземномор'ї.

Недавні сварки були зосереджені на грецьких островах біля узбережжя Туреччини, коли Анкара звинуватила Афіни у збереженні там військової присутності порушуючи договори. Греція це заперечує, але заявляє що діє відповідно до міжнародного права і захищає свої острови перед ворожістю Туреччини.

"Одне можна сказати напевно: нам не потрібен новий ревізіонізм і відродження імперських фантазій, - сказав Міцотакіс. - І ще одне безперечно: Греція не потерпить жодних сумнівів у своєму національному суверенітеті та територіальній цілісності".

Минулої п'ятниці президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив Грецію у порушенні повітряного простору 147 разів — у чому Греція часто звинувачує Туреччину щодо свого власного повітряного простору та заперечує порушення турецького повітряного простору.

Раніше президент Туреччини заявив, що лідери багатьох країн НАТО намагалися примирити його та Міцотакіса.