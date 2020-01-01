Премьер-министр Гончарук поздравил украинцев с Новым годом

"Впервые в истории нашей страны Президент, парламент и правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась. За последние 4 месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы вы чувствовали реальные изменения. В следующем году я хочу пожелать, чтобы нам всем хватило силы превратить нашу страну в самую успешную страну в мире. И чтобы вы наконец ощутили реальные изменения в нашей стране!", - сказал Гонарук.

Напомним, кто приветствовал украинцев вместе с Президентом.