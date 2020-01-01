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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 46425 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 123032 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 128787 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 126835 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 151218 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112229 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112409 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 132295 просмотра

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Премьер-министр Гончарук поздравил украинцев с Новым годом

Премьер-министр Гончарук поздравил украинцев с Новым годом

Киев  •  УНН

 • 12452 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил с Новым годом и пожелал украинцам в 2020 году почувствовать реальные изменения в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы правительства.

"Впервые в истории нашей страны Президент, парламент и правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась. За последние 4 месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы вы чувствовали реальные изменения. В следующем году я хочу пожелать, чтобы нам всем хватило силы превратить нашу страну в самую успешную страну в мире. И чтобы вы наконец ощутили реальные изменения в нашей стране!", - сказал Гонарук.

Напомним, кто приветствовал украинцев вместе с Президентом.

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