Прем'єр-міністр Гончарук привітав українців з Новим роком
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук привітав з Новим роком і побажав українцям у 2020 році відчути реальні зміни в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення Глави уряду.
"Вперше в історії нашої країни Президент, парламент і уряд працюють єдиною командою. Працюють для того, щоби країна реально змінилася. За останні 4 місяці нам вдалося дуже багато, але ми розуміємо, що цього недостатньо, щоби ви відчували реальні зміни. В наступному році я хочу побажати, щоби нам всім вистачило сили перетворити нашу країну на найуспішнішу країну в світі. І щоб ви нарешті відчули реальні зміни у нашій країні!", - сказав Гонарук.
Нагадаємо, хто вітав українців разом з Президентом.