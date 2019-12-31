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Гончарук, Стефанчук, Кароль, Матвієнко: хто вітав українців разом з Президентом

Київ • УНН

 • 18846 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. У вітальному зверненні до українців разом з Президентом України Володимиром Зеленським співвітчизників вітали зірки та політики, зокрема, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, перший Президент України Леонід Кравчук, артисти Тіна Кароль, Надія Матвієнко та інші, передає УНН.

“Давайте у Новому році жити за законами. За законами совісті, порядності та честі”, - сказав Стефанчук.

Прем’єр-міністр України побажав українцям макроекономічної стабльності і людського щастя.

Президент України Володимир Зеленський побажав миру у кожному куточку нашої країни.

Додамо, до вітального слова Президента долучилися також зірки та артисти України, зокрема, Надія Матвієнко, Тіна Кароль, Марія Єфросиніна, Дмитро Монатік, актори студії Квартал 95, а також спортсмени, зокрема, Олександр Усик.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців привітав усіх з Новим роком та побажав миру.

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