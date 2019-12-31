Гончарук, Стефанчук, Кароль, Матвиенко: кто приветствовал украинцев вместе с Президентом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В приветственном обращении к украинцам вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским соотечественников приветствовали звезды и политики, в частности, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, первый Президент Украины Леонид Кравчук, артисты Тина Кароль, Надежда Матвиенко и другие, передает УНН.
"Давайте в Новом году жить по законам. По законам совести, порядочности и чести", - сказал Стефанчук.
Премьер-министр Украины пожелал Украинский макроэкономической стабльности и человеческого счастья.
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал мира в каждом уголке нашей страны.
Добавим, к приветственному слову Президента присоединились также звезды и артисты Украины, в частности, Надежда Матвиенко, Тина Кароль, Мария Ефросинина, Дмитрий Монатик, актеры студии Квартал 95, а также спортсмены, в частности, Александр Усик.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам поздравил всех с Новым годом и пожелал мира.