Премьер-министр Финляндии прошла тест на наркотики после скандального видео

Цитата

"В последние дни были достаточно серьезные публичные обвинения в том, что я находилась в месте, где употреблялись наркотики, или что я сама употребляла наркотики", – сказал Марин на пресс-конференции.

"Я считаю эти обвинения очень серьезными, и хотя я считаю требование пройти тест на наркотики несправедливым, для моей правовой защиты и для устранения каких-либо сомнений, я сегодня прошла тест на наркотики, результаты которого поступят в ближайшее время".

Детали

Марин, ставшая в декабре 2019 года самым молодым действующим главой правительства в мире, столкнулась с призывами членов ее правящей коалиции, а также оппозиции пройти тест на наркотики после того, как появились видеоролики.

Марин сказала, что никогда не употребляла наркотики и не видела, чтобы кто-то делал это на вечеринке, которую она посетила.

Добавим

На этой неделе в социальных сетях начали распространяться видеоролики о вечеринках Марин с известными финскими влиятельными лицами и артистами, которые вскоре были опубликованы несколькими СМИ в Финляндии и за рубежом.