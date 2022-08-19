Премьер-министр Финляндии прошла тест на наркотики после скандального видео
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в пятницу, что она прошла тест на наркотики после публикации на этой неделе видеозаписи, на которой видно, как она веселится с друзьями. Об этом УНН пишет со ссылкой на Yle.
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"В последние дни были достаточно серьезные публичные обвинения в том, что я находилась в месте, где употреблялись наркотики, или что я сама употребляла наркотики", – сказал Марин на пресс-конференции.
"Я считаю эти обвинения очень серьезными, и хотя я считаю требование пройти тест на наркотики несправедливым, для моей правовой защиты и для устранения каких-либо сомнений, я сегодня прошла тест на наркотики, результаты которого поступят в ближайшее время".
Детали
Марин, ставшая в декабре 2019 года самым молодым действующим главой правительства в мире, столкнулась с призывами членов ее правящей коалиции, а также оппозиции пройти тест на наркотики после того, как появились видеоролики.
Марин сказала, что никогда не употребляла наркотики и не видела, чтобы кто-то делал это на вечеринке, которую она посетила.
Добавим
На этой неделе в социальных сетях начали распространяться видеоролики о вечеринках Марин с известными финскими влиятельными лицами и артистами, которые вскоре были опубликованы несколькими СМИ в Финляндии и за рубежом.