Прем'єр-міністр Фінляндії пройшла тест на наркотики після скандального відео
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила в п'ятницю, що вона пройшла тест на наркотики після публікації цього тижня відеозапису, на якому видно, як вона веселиться з друзями. Про це УНН пише з посиланням на Yle.
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"В останні дні були досить серйозні публічні звинувачення в тому, що я перебувала у місці, де вживалися наркотики, або що я сама вживала наркотики", - сказав Марін на пресконференції.
"Я вважаю ці звинувачення дуже серйозними, і хоча я вважаю вимогу пройти тест на наркотики несправедливим, для мого правового захисту та для усунення будь-яких сумнівів, я сьогодні пройшла тест на наркотики, результати якого надійдуть найближчим часом".
Деталі
Марін, яка у грудні 2019 року стала наймолодшим чинним главою уряду у світі, зіштовхнулася із закликами членів її правлячої коаліції, а також опозиції пройти тест на наркотики після того, як з'явилися відеоролики.
Марін сказала, що ніколи не вживала наркотиків і не бачила, щоб хтось робив це на вечірці, яку вона відвідала.
Додамо
Цього тижня у соціальних мережах почали поширюватися відеоролики про вечірки Марін із відомими фінськими впливовими особами та артистами, які незабаром були опубліковані кількома ЗМІ у Фінляндії та за кордоном.