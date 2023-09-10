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Премьер-министр Австралии хочет подписать соглашение о свободной торговле с ЕС "как можно скорее"

Премьер-министр Австралии хочет подписать соглашение о свободной торговле с ЕС "как можно скорее"

Киев • УНН

 • 334971 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в субботу, что перспективы подписания соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом в этом году лучше, чем в 2024 году, после остановки переговоров в июле. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Дискуссии между Австралией и ЕС остановились в середине года, частично из-за расширения доступа на рынок для австралийских фермерских продуктов, таких как говядина.

Выступая в Нью-Дели, Индия, поздно в субботу в кулуарах саммит G20, Альбанезе сказал, что поднял этот вопрос с канцлером Германии Олафом Шольцем на мероприятии и планирует поднять его с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Я хотел бы, чтобы Соглашение о свободной торговле с Австралией и ЕС было урегулировано как можно быстрее», — сказал Албанезе. «Вполне понятно, с теми графиками, которые есть, что в этом году перспективы этого гораздо больше, чем в следующем, потому что он связан’с выборами».

Справочно

ЕС и Австралия начали переговоры по торговому соглашению в 2018 году, но разногласия остаются, в частности, относительно степени, до которой ЕС откроет свои рынки для некоторых австралийских сельскохозяйственных продуктов.

Австралия хочет получить больше доступа к рынкам ЕС для своей говядины, баранины, молочных продуктов и вин, значительная часть которых подпадает под действие тарифов и квот.

Для ЕС торговое соглашение может помочь в поиске критически важного сырья для его зеленого и цифрового перехода и уменьшить его зависимость от Китая.

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