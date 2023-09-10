Прем'єр-міністр Австралії хоче підписати угоду про вільну торгівлю з ЄС "якомога швидше"

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Дискусії між Австралією та ЄС зупинилися в середині року, частково через розширення доступу на ринок для австралійських фермерських продуктів, таких як яловичина.

Виступаючи в Нью-Делі, Індія, пізно в суботу в кулуарах саміт G20, Альбанезе сказав, що підняв це питання з канцлером Німеччини Олафом Шольцем на заході та планує підняти його з президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Я хотів би, щоб Угода про вільну торгівлю з Австралією та ЄС була врегульована якнайшвидше», — сказав Албанезе. «Цілком зрозуміло, з тими графіками, які є, що цього року перспективи цього набагато більші, ніж наступного, тому що він пов’язаний з виборами».

Довідково

ЄС та Австралія розпочали переговори щодо торговельної угоди в 2018 році, але розбіжності залишаються, зокрема, щодо ступеня, до якого ЄС відкриє свої ринки для деяких австралійських сільськогосподарських продуктів.

Австралія хоче отримати більше доступу до ринків ЄС для своєї яловичини, баранини, молочних продуктів і вин, значна частина яких підпадає під дію тарифів і квот.

Для ЄС торговельна угода може допомогти в пошуку критично важливої ​​сировини для його зеленого та цифрового переходу та зменшити його залежність від Китаю.