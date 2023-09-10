Прем'єр-міністр Австралії хоче підписати угоду про вільну торгівлю з ЄС "якомога швидше"

ukru
29 березня, 17:57 • 269933 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 355108 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 296910 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 332157 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 297452 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 218040 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 203069 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163527 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 533154 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175447 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.4 м/с
88 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 160402 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 56250 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 67826 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

14:51 • 75976 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

15:15 • 78819 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 390295 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 533154 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 567112 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 564239 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 464215 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204104 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 355110 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174329 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165310 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136288 перегляди
Актуальне
Прем'єр-міністр Австралії хоче підписати угоду про вільну торгівлю з ЄС "якомога швидше"

Прем'єр-міністр Австралії хоче підписати угоду про вільну торгівлю з ЄС "якомога швидше"

Київ • УНН

 • 334973 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив у суботу, що перспективи підписання угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом цього року кращі, ніж у 2024 році, після зупинки переговорів у липні. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Дискусії між Австралією та ЄС зупинилися в середині року, частково через розширення доступу на ринок для австралійських фермерських продуктів, таких як яловичина.

Виступаючи в Нью-Делі, Індія, пізно в суботу в кулуарах саміт G20, Альбанезе сказав, що підняв це питання з канцлером Німеччини Олафом Шольцем на заході та планує підняти його з президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Я хотів би, щоб Угода про вільну торгівлю з Австралією та ЄС була врегульована якнайшвидше», — сказав Албанезе. «Цілком зрозуміло, з тими графіками, які є, що цього року перспективи цього набагато більші, ніж наступного, тому що він пов’язаний з виборами».

Довідково

ЄС та Австралія розпочали переговори щодо торговельної угоди в 2018 році, але розбіжності залишаються, зокрема, щодо ступеня, до якого ЄС відкриє свої ринки для деяких австралійських сільськогосподарських продуктів.

Австралія хоче отримати більше доступу до ринків ЄС для своєї яловичини, баранини, молочних продуктів і вин, значна частина яких підпадає під дію тарифів і квот.

Для ЄС торговельна угода може допомогти в пошуку критично важливої ​​сировини для його зеленого та цифрового переходу та зменшити його залежність від Китаю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,550.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,814.34