Премьер Хорватии приедет в Украину в конце ноября - ТПП
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Новый премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович посетит Украину с первым официальным визитом 21 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ТПП Украины, передает УНН.
"21 ноября 2016 года в рамках первого официального визита в Украину нового премьер-министра Республики Хорватия Андрея Пленковича в ТПП Украины состоится украино-хорватский бизнес-форум", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в форуме предполагается участие Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.
Участие в форуме, как ожидается, примут участие представители более 70 хорватских и около 100 украинских компаний, заинтересованных в налаживании бизнес-отношений между собой в таких отраслях, как пищевая, судостроительная, фармацевтическая, легкая промышленность, возобновляемая энергетика, агросектор и тому подобное.