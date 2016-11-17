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15 марта, 19:03 • 110415 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153052 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129256 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122393 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108088 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103150 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99400 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Премьер Хорватии приедет в Украину в конце ноября - ТПП

Премьер Хорватии приедет в Украину в конце ноября - ТПП

Киев • УНН

 • 9164 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Новый премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович посетит Украину с первым официальным визитом 21 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ТПП Украины, передает УНН.

"21 ноября 2016 года в рамках первого официального визита в Украину нового премьер-министра Республики Хорватия Андрея Пленковича в ТПП Украины состоится украино-хорватский бизнес-форум", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в форуме предполагается участие Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Участие в форуме, как ожидается, примут участие представители более 70 хорватских и около 100 украинских компаний, заинтересованных в налаживании бизнес-отношений между собой в таких отраслях, как пищевая, судостроительная, фармацевтическая, легкая промышленность, возобновляемая энергетика, агросектор и тому подобное.

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