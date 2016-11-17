Прем'єр Хорватії приїде в Україну в кінці листопада - ТПП
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Новий прем'єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович перебуватиме в Україні з першим офіційним візитом 21 листопада. Про це повідомила прес-служба ТПП України, передає УНН.
"21 листопада 2016 року в рамках першого офіційного візиту в Україну нового прем'єр-міністра Республіки Хорватія Андрея Пленковича у ТПП України відбудеться україно-хорватський бізнес-форум", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у форумі передбачається участь Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича.
Участь у форумі, як очікується, візьмуть представники понад 70 хорватських та близько 100 українських компаній, що зацікавлені у налагодженні бізнес-відносин між собою у таких галузях, як харчова, суднобудівна, фармацевтична, легка промисловість, відновлювана енергетика, агросектор тощо.