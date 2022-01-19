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Премьер Израиля в октябре предлагал Путину провести саммит РФ-Украина в Иерусалиме - Axios

Премьер Израиля в октябре предлагал Путину провести саммит РФ-Украина в Иерусалиме - Axios

Киев • УНН

 • 19439 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в октябре 2021 года предлагал президенту России Владимиру Путину провести саммит Россия-Украина в Иерусалиме. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Издание сообщает со ссылкой на собственные источники в Кнессете о том, что в прошлом году глава Офиса президента Андрей Ермак спрашивал у экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху - готов ли тот организовать саммит между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно предоставленной информации, Нетаньяху “не проявил особого энтузиазма, но заявлял, что рассмотрит такую возможность при условии, если обе стороны этого захотят”.

Также сообщается, что приближенные Нетаньяху предлагали провести саммит Украина-Россия в апреле. После предложение поступило еще раз в мае, однако Израиль не получил положительного ответа.

В украинском и израильском правительствах сообщили, что в октябре 2021 года президент Израиля Ицхак Герцог приезжал в Киев, где встретился с Зеленским. Последний рассказал ему о посреднических намерениях Нетаньяху и спросил, возобновит ли их новое правительство Израиля переговоры о проведении саммита Украина-Россия.

Axios пишет, что Беннет позвонил Зеленскому за день до своего визита в Сочи на встречу с российским президентом. В ходе разговора Зеленский поднимал вопрос о проведении саммита и заявил, что он может быть проведен на уровне советников по национальной безопасности.

При этом источники издания сообщили, что Путин не проявил энтузиазма насчет проведения украинско-российского саммита и раскритиковал Владимира Зеленского.

Тем временем, в самом канцелярии израильского премьера отказались комментировать статью Axios. Такой ответ на свой запрос получило издание ТАСС.

"Мы не комментируем данную публикацию", - указала представитель канцелярии премьера в ответ на соответствующий запрос СМИ.

Добавим

14 января президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.

Однако в Кремле не получали предложений по саммиту РФ-США-Украина от американской стороны.

Тем временем, Евросоюз предупредил Россию о масштабных санкциях в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Также президент Франции Эммануэль Макрон в среду призвал страны ЕС начать новые переговоры по безопасности с Россией, чтобы разрядить постоянно растущую военную напряженность на континенте.

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