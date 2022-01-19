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Прем'єр Ізраїлю у жовтні пропонував Путіну провести саміт РФ-Україна в Єрусалимі - Axios

Прем'єр Ізраїлю у жовтні пропонував Путіну провести саміт РФ-Україна в Єрусалимі - Axios

Київ • УНН

 • 19443 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет у жовтні 2021 року пропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести саміт Росія-Україна в Єрусалимі. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Видання повідомляє з посиланням на власні джерела в Кнесеті про те, що минулого року глава офісу президента Андрій Єрмак запитував у експрем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху - чи готовий той організувати саміт між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Згідно наданої інформації, Нетаньяху "не проявив особливого ентузіазму, але заявляв, що розгляне таку можливість за умови, якщо обидві сторони цього захочуть".

Також повідомляється, що наближені Нетаньяху пропонували провести саміт Україна-Росія в квітні. Після пропозиція надійшла ще раз у травні, проте Ізраїль не отримав позитивної відповіді.

В українському та ізраїльському урядах повідомили, що в жовтні 2021 року президент Ізраїлю Іцхак Герцог приїжджав до Києва, де зустрівся із Зеленським. Останній розповів йому про посередницькі наміри Нетаньяху і запитав, чи відновить їх новий уряд Ізраїлю переговори про проведення саміту Україна-Росія.

Axios пише, що Беннет подзвонив Зеленському за день до свого візиту в Сочі на зустріч з російським президентом. Під час розмови Зеленський піднімав питання про проведення саміту і заявив, що він може бути проведений на рівні радників з національної безпеки.

При цьому джерела видання повідомили, що Путін не виявив ентузіазму щодо проведення українсько-російського саміту і розкритикував Володимира Зеленського.

Тим часом, в самій канцелярії ізраїльського прем'єра відмовилися коментувати статтю Axios. Таку відповідь на свій запит отримало видання ТАСС.

"Ми не коментуємо дану публікацію", - вказала представник канцелярії прем'єра у відповідь на відповідний запит ЗМІ.

Додамо

14 січня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участю президента РФ Володимира Путіна.

Однак у Кремлі не отримували пропозицій щодо саміту РФ-США-Україна від американської сторони.

Тим часом, Євросоюз попередив Росію про масштабні санкції у разі подальшої агресії проти України.

Також президент Франції Еммануель Макрон в середу закликав країни ЄС почати нові переговори з безпеки з Росією, щоб розрядити постійно зростаючу військову напруженість на континенті.

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