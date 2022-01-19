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Президент Франции Макрон предлагает провести новые переговоры между Европой и Россией

Президент Франции Макрон предлагает провести новые переговоры между Европой и Россией

Киев • УНН

 • 24086 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду призвал страны ЕС начать новые переговоры по безопасности с Россией, чтобы разрядить постоянно растущую военную напряженность на континенте. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Цитата

"Следующие несколько недель должны привести нас к окончательной доработке европейских предложений по созданию нового порядка безопасности и стабильности, мы должны создать его среди европейцев, затем поделиться им с нашими союзниками по НАТО, а затем подать его на переговоры с Россией", - заявил Макрон.

Речь идет о начале председательства Франции в ЕС, которое началось 1 января.

Детали

Макрон, который изо всех сил пытался убедить своих партнеров в ЕС в необходимости того, чтобы Европа взяла свою безопасность "в руки", воздержался от дальнейшего уточнения контуров этого нового "порядка" или того, как он планирует его развивать.

Выступление Макрона в среду длилось полчаса и коснулось основных "столпов" его европейского видения, включая верховенство закона, регулирования больших технологий, минимальную заработную плату и климат.

Макрон также призвал к тому, чтобы право на аборт было прямо добавлено к Хартии основных прав ЕС, и это замечание прозвучало после того, как Роберта Метсола, депутат Европарламента от Мальты, которая выступает против абортов, была выбрана новым президентом Европейского парламента.

Политическая группа Макрона в Европейском парламенте Renew Europe поддержала Метсолу.

Дополнение

В 2019 году Макрон начал двусторонний стратегический диалог с Россией, чтобы согласовать новую "архитектуру безопасности" для континента. Однако эта инициатива оказалась не действенной для восточноевропейских и балтийских стран.

В последние месяцы президент России Владимир Путин отверг попытки Макрона получить место за столом переговоров, когда он фактически исключил Францию и Германию из переговоров по ситуации в Украине.

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался участвовать в парижской встрече в так называемом "нормандском формате" — диалоге с участием французских, немецких, российских и украинских официальных лиц — взамен отдав предпочтение двусторонним переговорам с США.

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