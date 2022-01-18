Європарламент очолила жінка - і стала наймолодшим його президентом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Новим президентом Європейського парламенту стала Роберта Метсола – представниця Мальти, член Європейської народної партії, передає кореспондент УНН.
Деталі
Метсола перемогла конкурентів більшістю у 458 голосів. Депутат стала наступницею голови ЄП Давида Сассолі, який помер 11 січня.
Виступаючи з промовою після оголошення результатів голосування, нова голова ЄП заявила, що продовжить успадковувати шлях Сассолі, який "боровся за Європу, за нас, за цей парламент".
Зазначимо, що сьогодні Метсола святкує день народження, їй виповнилося 43 роки. Вона стала наймолодшим президентом ЄП, заявив один з євродепутатів під час засідання.
Нову головницю Європарламенту привітав із призначенням міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба.
"Бажаємо успіхів і сподіваємось на плідну співпрацю у розвитку сильнішої та безпечнішої Європи", - написав він у Twitter.
Доповнення
Вибори нового голови Європарламенту було призначено на 18 січня під час пленарної сесії у Страсбурзі. Про це повідомила пресслужба ЄП після того, як у віці 65 років помер голова євроінституту Давид Сассолі.
Сассолі на початку січня був госпіталізований в італійському місті Авіано через тяжкі ускладнення, пов'язані з порушеннями роботи імунної системи. У вересні він також деякий час провів у лікарні через пневмонію, проте тоді тест на коронавірус, який він здав під час госпіталізації, виявився негативним.
У грудні 65-річний Сассолі, колишній журналіст, представник італійської Демократичної партії, оголосив, що не виставлятиме свою кандидатуру для переобрання спікером ЄП, щоб, як він пояснив, "не розколювати європейську більшість". Термін його мандата спливав у січні.