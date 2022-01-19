Президент Франції Макрон пропонує провести нові переговори між Європою та Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон у середу закликав країни ЄС розпочати нові переговори з безпеки з Росією, щоб розрядити військову напруженість, що постійно зростає, на континенті. Про це пише Politico, передає УНН.
Цитата
"Наступні кілька тижнів повинні привести нас до остаточного доопрацювання європейської пропозиції щодо створення нового порядку безпеки і стабільності, ми повинні створити його серед європейців, потім поділитися ним з нашими союзниками по НАТО, а потім подати його на переговори з Росією", - заявив Макрон.
Йдеться про початок головування Франції в ЄС, яке розпочалося 1 січня.
Деталі
Макрон, який щосили намагався переконати своїх партнерів ЄС у необхідності того, щоб Європа взяла свою безпеку "до рук", утримався від подальшого уточнення контурів цього нового "порядку" або того, як він планує його розвивати.
Виступ Макрона в середу тривав півгодини і торкнувся основних "стовпів" його європейського бачення, включаючи верховенство закону, регулювання великих технологій, мінімальну заробітну плату та клімат.
Макрон також закликав до того, щоб право на аборт було прямо додано до Хартії основних прав ЄС, і це зауваження прозвучало після того, як Роберта Метсола, депутат Європарламенту від Мальти, яка виступає проти абортів, була обрана новим президентом Європейського парламенту.
Політична група Макрона у Європейському парламенті Renew Europe підтримала Метсолу.
Доповнення
У 2019 році Макрон розпочав двосторонній стратегічний діалог з Росією, щоб узгодити нову "архітектуру безпеки»"для континенту. Однак ця ініціатива виявилася не дієвою для східноєвропейських та балтійських країн.
В останні місяці президент Росії Володимир Путін відкинув спроби Макрона отримати місце за столом переговорів, коли він фактично виключив Францію та Німеччину з переговорів щодо ситуації в Україні.
У листопаді міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився брати участь у паризькій зустрічі у так званому "нормандському форматі" — діалозі за участю французьких, німецьких, російських та українських офіційних осіб — натомість віддавши перевагу двостороннім переговорам із США.