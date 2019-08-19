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Премьер Израиля начал визит в Украину с возложения цветов

Премьер Израиля начал визит в Украину с возложения цветов

Киев  •  УНН

 • 10948 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху начал свой официальный визит в Украину с церемонии чествования памяти у Мемориала Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата и Мемориала памяти жертв Голодомора в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство Израиля в Украине в Twitter, передает УНН.

"Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху начал свой официальный визит в Украину с церемонии чествования памяти: состоялось возложение цветов к Мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве. Также состоялось возложение цветов к Мемориалу памяти жертв Голодомора", - сообщили в израильском диппредставительстве.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину.

Перед вылетом в Киев, вечером 18 августа, Нетаньяху сказал, что намерен обсудить с Президентом Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение между двумя странами.

Официальный визит премьера Израиля продлится до 20 августа.

Премьер-министр Государства Израиль Нетаньяху начал свой официальный визит в Украину с церемонии памяти: состоялось возложение цветов к Мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве. pic.twitter.com/cqqjcfXlgY

- Посольство Израиля (@IsraelinUkraine) August 19, 2019

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