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Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху зробив заяву перед вилітом до Києва

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху зробив заяву перед вилітом до Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав у неділю, що має намір обговорити в ході візиту до Києва з Президентом України Володимиром Зеленським створення зони вільної торгівлі та пенсійну угоду між двома країнами. Відповідну заяву він зробив перед вильотом в українську столицю, пише УНН з посиланням на канцелярію глави уряду Ізраїлю.

“Я зараз вилітаю в Україну з важливим візитом на запрошення президента країни Зеленського. Я збираюся обговорити з ним створення зони вільної торгівлі, пенсійну угоду між нами, а також інші питання, які сприятимуть зміцненню прекрасних відносин між нашими країнами”, — сказав ізраїльський прем’єр, виступу якого у трапа літака розповсюдила в неділю його канцелярія.

Поїздка прем’єра триватиме до 20 серпня. Нетаньяху під час візиту в Україну візьме участь в церемонії поминання загиблих в Бабиному Яру, повідомила раніше прес-служба глави уряду.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 18 серпня вирушить до Києва на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

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