Стало відомо, коли Нетаньяху полетить в Україну

За даними видання, у неділю, 18 серпня, прем'єр-міністр Ізраїлю вилетить до Києва, де зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначено, Нетаньягу візьме участь у церемонії поминання загиблих в Бабиному Яру й інших заходах.

19 серпня Нетаньягу планує повернутися в Ізраїль.

Зазначено, що минулий візит Нетаньягу до Києва відбувся в його першу каденцію на посаді прем'єр-міністра, у березні 1999 року.

Нагадаємо, минулого місяця провідний ізраїльський телеканал з посиланням на власні джерела повідомив, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху незабаром відвідає Україну з офіційним візитом. За інформацією джерел, візит повинен був відбутися в серпні поточного року.

У Посольстві Ізраїлю в Україні УНН повідомили, що Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорювали можливість візиту останнього в Україну, однак не уточнили, чи відбудеться такий візит у серпні.