Стало известно, когда Нетаньяху полетит в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 августа отправится в Киев на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NEWSru.co.il.
По данным издания, в воскресенье, 18 августа, премьер-министр Израиля вылетит в Киев, где встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как отмечено, Нетаньяху примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях.
19 августа Нетаньяху планирует вернуться в Израиль.
Отмечено, что Прошлый визит Нетаньяху в Киев состоялся в его первую каденцию на посту премьер-министра, в марте 1999 года.
Напомним, в прошлом месяце ведущий израильский телеканал со ссылкой на собственные источники сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху вскоре посетит Украину с официальным визитом. По информации источников, визит должен был состояться в августе текущего года.
В Посольстве Израиля в Украине УНН сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсуждали возможность визита последнего в Украину, однако не уточнили, состоится ли такой визит в августе.