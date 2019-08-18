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6 марта, 19:19 • 122561 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133017 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Премьер Израиля Нетаньяху сделал заявление перед вылетом в Киев

Премьер Израиля Нетаньяху сделал заявление перед вылетом в Киев

Киев  •  УНН

 • 30444 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в воскресенье, что намерен обсудить в ходе визита в Киев с Президентом Украины Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение между двумя странами. Соответствующее заявление он сделал перед вылетом в украинскую столицу, пишет УНН со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля.

“Я сейчас вылетаю в Украину с важным визитом по приглашению президента страны Зеленского. Я собираюсь обсудить с ним создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение между нами, а также другие вопросы, которые будут способствовать укреплению прекрасных отношений между нашими странами”, — сказал израильский премьер, выступление которого у трапа самолета распространила в воскресенье его канцелярия.

Поездка премьера продлится до 20 августа. Нетаньяху во время визита в Украину примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яре, сообщила ранее пресс-служба главы правительства.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 18 августа отправится в Киев на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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