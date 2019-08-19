Сьогодні в Україну з офіційним візитом прилітає прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні, 19 серпня Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу в рамках його візиту в Україну. Про це повідомляється на сайті президента України, передає УНН.
Крім того, Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньягу спільно вшанують пам’ять жертв трагедії у Бабиному Яру.
У свою чергу, перед вилітом до Києва, ввечері 18 серпня, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав, що має намір обговорити з Президентом Зеленським створення зони вільної торгівлі та пенсійну угоду між двома країнами.
Офіційний візит прем’єра Ізраїля триватиме до 20 серпня.
Нагадаємо, Нетаньягу назвав небезпечним кроком рішення Ірану про нарощування обсягів збагачення урану.