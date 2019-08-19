Прем'єр Ізраїлю розпочав візит до України з покладання квітів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу розпочав свій офіційний візит до Україні із церемонії вшанування пам’яті біля Меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата та Меморіалу пам'яті жертв Голодомору у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на посольство Ізраїлю в Україні у Twitter, передає УНН.
"Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу розпочав свій офіційний візит до Україні із церемонії вшанування пам’яті: відбулося покладання квітів до Меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата у Києві. Також відбулося покладання квітів до Меморіалу пам'яті жертв Голодомору", - повідомили в ізраїльському диппредставництві.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу у межах його візиту в Україну.
Перед вилітом до Києва, ввечері 18 серпня, Нетаньягу сказав, що має намір обговорити з Президентом Зеленським створення зони вільної торгівлі та пенсійну угоду між двома країнами.
Офіційний візит прем’єра Ізраїля триватиме до 20 серпня.
Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу розпочав свій офіційний візит до Україні із церемонії вшанування пам’яті: відбулося покладання квітів до Меморіа́лу Ві́чної Сла́ви на могилі Невідомого солдата у Києві. pic.twitter.com/cqqjcfXlgY— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) August 19, 2019