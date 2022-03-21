Премьер Израиля: страна будет продолжать поддерживать отношения с Украиной и россией

Детали

Беннет выступил на взлетно-посадочной площадке главного международного аэропорта Израиля перед тем, как делегация помощи отправилась в Украину.

Он отметил, что страна руководит взаимодействием с Украиной и россией “чутким, щедрым и ответственным образом, уравновешивая различные и сложные решения”.

Позже, во время пресс-конференции, Бенет предложил провести саммит в Иерусалиме. Пока, отметил он, несмотря на прогресс в переговорах о прекращении огня между двумя сторонами, остаются “очень большие” разрывы.

Израиль, по его словам, продолжит попытки “преодолеть разрыв и положить конец войне вместе с другими друзьями в мире”.

Дополнение

Израиль имеет хорошие отношения как с Украиной, так и с россией, и выступает посредником между двумя сторонами после нападения рф на Украину. Израиль осудил действия Кремля, однако воздержался от шагов, которые бы могли его разозлить. Причиной, отмечают журналисты, является обеспокоенность тем, что Москва может поставить под угрозу израильскую военную координацию в соседней Сирии.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Израиля и отметил, что остаются открытыми вопросы относительно предоставления оружия и введения мощных санкций против россии.

На следующий день Зеленский рассказал, что прежде всего он обращался от имени украинцев к народу Израиля.