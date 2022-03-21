Прем’єр Ізраїлю: країна продовжуватиме підтримувати відносини з Україною і росією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет заявив, що країна продовжить підтримувати відносини як з Україною, так і з росією. Він додав, що країна “продовжить спроби покласти край війні” разом з іншими країнами світу, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
Бенет виступив на злітно-посадковому майданчику головного міжнародного аеропорту Ізраїлю перед тим, як делегація допомоги відправилась до України.
Він зауважив, що країна керує взаємодією з Україною та росією “чуйним, щедрим і відповідальним чином, урівноважуючи різні та складні рішення”.
Пізніше, під час пресконференції, Бенет запропонував провести саміт у Єрусалимі. Поки, зазначив він, попри прогрес у переговорах щодо припинення вогню, між двома сторонами залишаються “дуже великі” розриви.
Ізраїль, за його словами, продовжить спроби “подолати розрив і покласти край війні разом з іншими друзями у світі”.
Доповнення
Ізраїль має хороші відносини як з Україною, так і з росією, і виступає посередником між двома сторонами після нападу рф на Україну. Ізраїль засудив дії Кремля, проте утримався від кроків, які б могли його розлютити. Причиною, зазначають журналісти, є стурбованість тим, що Москва може поставити під загрозу ізраїльську військову координацію в сусідній Сирії.
Раніше
Президент України Володимир Зеленський звернувся до влади Ізраїлю і зазначив, що залишаються відкритими питання щодо надання зброї та введення потужних санкцій проти росії.
Наступного дня Зеленський розповів, що передусім він звертався від імені українців до народу Ізраїлю.