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Премьер Испании поддержал упразднение неприкосновенности короля

Премьер Испании поддержал упразднение неприкосновенности короля

Киев  •  УНН

 • 20130 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Председатель правительства Испании Педро Санчес высказался за упразднение неприкосновенности монарха, закрепленной в конституции страны. Соответствующее заявление премьер сделал в понедельник в интервью радиостанции Cadena SER, пишет УНН.

Детали

“Я думаю, что нет необходимости признания этого статуса в отношении главы государства, — уточнил Санчес. — Я думаю, что это продукт другой эпохи, другого легитимного этапа нашей демократии, но не консолидированного демократического этапа с более чем 40-летней историей”.

Контекст

В статье 56.3 испанской конституции говорится, что “личность короля неприкосновенна, и он не подлежит ответственности”. Ранее премьер уже не исключал возможности внести изменения в основной закон страны, чтобы ограничить неприкосновенность монарха.

Заявления прозвучали на фоне скандала, в который оказался вовлечен Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году. Именно с отцом Филиппа VI связывают переход Испании к демократии. Хотя Хуану Карлосу I не предъявлено никаких обвинений в Испании, в стране ведется несколько расследований, которые имеют отношение к его деятельности.

3 августа 2020 года стало официально известно о том, что почетный монарх сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. С тех пор он находится в ОАЭ.

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