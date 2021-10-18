Прем'єр Іспанії підтримав ліквідації недоторканності короля

Деталі

“Я думаю, що немає необхідності визнання цього статусу відносно глави держави, — уточнив Санчес. — Я думаю, що це продукт іншої епохи, іншого легітимного етапу нашої демократії, але не консолідованого демократичного етапу з більш ніж 40-річною історією”.

Контекст

У статті 56.3 іспанської конституції говориться, що “особа короля недоторканна, і він не підлягає відповідальності”. Раніше прем’єр вже не виключав можливості внести зміни в основний закон країни, щоб обмежити недоторканність монарха.

Заяви пролунали на фоні скандалу, в який виявився втягнутим Хуан Карлос I, який відрікся від іспанського престолу у 2014 році. Саме з батьком Філіпа VI пов’язують перехід Іспанії до демократії. Хоча Хуану Карлосу I не пред’явлено ніяких звинувачень в Іспанії, в країні ведеться декілька розслідувань, які мають відношення до його діяльності.

3 серпня 2020 року стало офіційно відомо про те, що почесний монарх повідомив своєму синові, королю Філіпу VI, про рішення покинути країну. З тих пір він перебуває в ОАЕ.